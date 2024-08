Gdyby takie zakazy próbowali wprowadzić 20 lat temu, to by zarówno rodzice, jak i dzieci oraz media polityków by zjadły xD

Oj pamiętam tę gównoburzę, jak nauczyciele wskazywali, że komórki na lekcjach to zły pomysł, to ich niemal od faszystów wyzywano. Mija 20 lat i się okazuje, że mieli absolutną rację. No ale przez 20 lat byli traktowani jak idioci.