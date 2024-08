Zaliczka na igrzyska, podziękujcie uśmiechniętej koalicji.

No i ważne, że Korwin nie wszedł do Sejmu, może głosowałby przeciw, ale jeszcze zwyzywałby Tuska, Hołownię i Kosiniaka-Kamysza od złodziei a tę babę od spraw środowiska od idiotek i to by dopiero był skandal i afera, że hoho.