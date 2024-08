"Nic" nie istnieje, bo niebyt to stan zbyt idealny by mógł istnieć (lub dokładniej, by mógł nie istnieć). Zawsze było i zawsze będzie "coś". Zmienia miejsce, stan skupienia, stan uporządkowania, ale nie przestaje istnieć. Energia/materia może się rozpraszać, ale nigdy nie przestaje istnieć. Skoro istnieje teraz "coś", co jest w pewnym sensie wieczne, musiało istnieć zawsze.