Cześć. Rozpowszechnianie takiej wiedzy na wykopie jest nieco ryzykowne, bo zaraz temat przewinie się przez naiwność #p0lka a że poszukiwany jest śniady, mimo że z Polski to sami wiecie.

W każdym razie mój ojciec zmarł w grudniu 2023 roku, mama od tej pory przebywała sama i próbowała zaadaptować się do samodzielnego życia ale z nastawieniem że byłoby dobrze, gdyby ktoś do towarzystwa się pojawił. Mama może nie ma szczególnych zainteresowań i hobby, ale ma stabilną pracę, brak zadłużeń i swój dom dzielony ze mną.

Jakoś ponad miesiąc temu zadzwonił do niej człowiek którego znaliśmy wcześniej - czasem mój ojciec go nocował i dużo rozmawiali. Zawsze kiedy u nas nocował to lubił wypić moje piwo ale zgrywał bardzo miłego i sympatycznego człowieka. Powiedział, że miał wypadek w Niemczech i jest w szpitalu na Starym Mieście k. Konina. Zapytał, czy mama może go odebrać. Mama chwilę się zastanowiła ale byliśmy nauczeni żeby zawsze mu pomagać więc pojechała po niego te 30 kilometrów i przywiozła do nas. Gość przyszedł, rzekomo wystraszony i powiedział że jego auto jest w połowie drogi, że ma traumę i czy może się u nas umyć. Zgodziłem się - należy pomagać. W praktyce został u nas na dwie noce, ale niebawem zaraz wrócił.

Wypytałem go co się stało w Niemczech a on powiedział, że jechał ciężarówką i ktoś mu wyjechał na czołówkę a on dzielnie i dzięki super refleksowi zjechał na poboczę i przewrócił zestaw. Historia mi śmierdziała bo wiedziałem że nie mógł on jechać ciężarówką bo widziałem na jego facebooku zdjęcia i filmy na których prowadził busa. Wiedziałem też że nie ma uprawnień. Gość zapalił wtedy moje czerwone lampki i później mama się przyznała, że po pijanemu opowiedział jak że on jednak zasnął za kierą i to jego wina, a jechał busem a nie ciężarówką.

Jeśli chodzi o alkohol to gość przynosił całą lodówkę żubrów jak do siebie, nie ograniczał mojej mamy w kwestii alkoholu(a to byłoby wskazane przy kiepskim stanie psychicznym) oraz tabletek na depresję. Mama po jakimś czasie kontaktu z nim nie chciała mnie słuchać że to człowiek niegodny zaufania i chodziła wiecznie otumaniona. Ja obserwowałem sytuację bo wiedziałem że w końcu nastąpi najważniejszy element ale linia jest bardzo cienka.

Na dniach rzekomy przyjaciel podprowadził z mojego garażu kable rozruchowe i miał wielkie opory aby je oddać. Kiedy wrócili ze wspólnego wyjazdu z moją rodziną pokłóceni, postanowiłem odzyskać moje kable. Zabrałem je z jego samochodu zaparkowanego z boku naszej posesji kiedy siedział w nim na miejscu pasażera. Był widocznie pod wpływem alkoholu i zaczynał wszczynać dziwne dyskusje. Zamknąłem jego drzwi i zaleciłem mu, aby spierdalał. Poszedłem a po czasie usłyszałem jak trzaskają drzwi, odpala się silnik i odjeżdża.

Rano dowiedziałem się od mamy że poszła na zakupy ale zginęła jej karta, a po wejściu na konto bankowe okazało się że dość porządnie ją oskrobał z kasy poruszając się od stacji w Turku gdzie mieszkamy aż do granicy Niemieckiej(ostatnie próby wypłat w Skwierzynie). Mamę odwiozłem na komisariat, wcześniej zastrzegła kartę.

O co Was proszę?

Gość był rzekomo widziany wczoraj u nas w Turku, ale pomówił mnie na facebooku że jakimś cudem znalazlem się w Niemczech i uszkodziłem w zemście jego auto. Przy czym przyznał się że kradzieże z karty są na poczet kaucji za wyrządzone krzywdy a podczas mojej wizyty w celu odzyskania kabli rozruchowych byłem ze świadkiem który potwierdzi że obyło się bez jakiegokolwiek zniszczenia(mam kilka samochodów i to moje hobby więc nie wyżywał bym się na samochodach innych jakie by nie były).

Jeśli go zauważycie proszę o kontakt z policją. Załączam zdjęcia i profile na facebooku które stworzył podczas swojej pięknej twórczości.

Odzwała się do mnie jego rodzina - gość już nieraz ich oszukał, nie płaci OC za samochód który jest na jego matkę. Przyjeżdża pod okna znajomych i śpi w samochodzie aby wzbudzić litość(u mnie było tak samo i za życia ojca raz go przywoziłem od kogoś spod domu aby nie spał w aucie). Mam też sygnały że to nie pierwszy tego typu występek i sposób dzialania jest podobny. Ostrzeżcie proszę bliskich i dalekich bo mimo że gość jest nieszkodliwy to okazuje się że często kieruje pod wpływem alkoholu a i dotarły do mnie przekazane przez kogoś groźby że bywa on mściwy i lepiej anulować akcję prowadzoną na facebooku. Nie tym razem kolego, nie za to co ukradłeś i jak bardzo udawałeś milutkiego żerując na słabej psychicznie wdowie.

Na obecną chwilę mama zadeklarowała się udać na leczenie psychiatryczne.

Materiały:

Aktualny profil na facebooku:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082989873515

Stary profil na facebooku:

https://www.facebook.com/arkadiusz.hynasinski

Mój wpis o poszukiwaniu go na facebooku:

https://www.facebook.com/share/p/dahijfQ6KXm4kRny/

Najbardziej aktualne zdjęcie, robione u mnie pod domem na parkingu.

Samochód którym poruszał się sprawca, białe bmw serii 1, silnik 1.6 benzyna. Czarny zderzak z przodu, pomalowana maska markerami, ciemne szyby i ciemne lampy z tyłu. Jeśli ktoś widział auto albo kogoś kto mógł od niego je kupić również proszony jest o kontakt.

A tutaj lista wypłat z konta matki wraz z lokalizacjami. Niestety parabank Santander z którym są same problemy nie udostępnia godzin transakcji.

Tylko nie mówcie mi że trzeba było pin pilnować. Idziesz na wspólne zakupy i zaraz podpatrzysz. A tymbardziej kiedy Ci zależy.

Tutaj jeszcze screen kiedy się przyznaje i mnie pomawia o uszkodzenia. Nazywa mnie nowobogackim bo ciekła mu ślinka na widok moich samochodów i zainteresowań z nimi związanych. Sam nie potrafił naprawić rowera. Widać że post pisany pod wpływem.

Zderzanie zostało od razu zgłoszone na policję i kolejne fakty są na bieżąco przekazywane.