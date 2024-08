Jestem milenialsem a i tak mam podobny styl życia, jak cos jest dobre np szafka a ma #!$%@? okleiny czy coś, to rozkminie pomaluje farbami, przeszlifuje to i owo i okazuje się że nowy mebel powstał i jest całkiem ładny, po co miałbym kupować kolejne puzzle z ikei? Jak czegoś szukam zawsze do mieszkania to najpierw na OLX czy nie ma czegoś za darmo itd. Zwyczajnie mi szkoda mi planety.