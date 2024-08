Ludzie są coraz głupsi. Nie zauważają jak wygoda może ograniczyć ich wolność. Nie zauważają bo dzisiaj nie ma to miejsca w celu budowania "zaufania" i akceptacji. Choć wystarczy drobną awaria i karty stają się nic niewarte. Awaria może być różna. Od internetu, po awarie w banku, a przez awarie sieci energetycznych. Widać to często w mniejszych miejscowościach, wsiach.



Coraz mniejsze limity gotówkowe wiadomo po co są. Mikro szarej strefy i tak to nie likwiduje, narkobiznes, #!$%@? czy handel bronią często idzie na fakturę, przelewem i tylko logistyka jest ryzykiem.



Zresztą o jakim bezpieczeństwie mówimy skoro nie można odebrać czy zablokować kasy wysłanej jakimus "żołnierzowi" co wyrwał emerytkę i ja ogolił z oszczędności.



Cyfrowe Pokaż całość