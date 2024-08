Agip Caspian Sea, kazachska spółka należąca do włoskiego Eni, dostarczyła około 20 tys. ton ropy naftowej zakupionej w Kazachstanie do Rafinerii Schwedt w Niemczech. Zrobiła to poprzez Ropociąg Przyjaźń, w którym według badań ropa wykazuje właściwości chemiczne ropy rosyjskiej.