Dobrze niech niech gotują młodych do zabijania ruskich. Kto nas będzie bronił. Jak by mnie wysłali w wieku 23 lat to bym poszedł. Dziś mam 43 lata nie pójdę na front za Chiny. Żeby spać w okopach. Mam swoje choroby muszę przyjmować codziennie leki mimo że wyglądam na zdrowego. Teraz tam są już ruscy na nas cięci i przygotowani. Jak u nas będzie się ich ocieplać tak jak robi mi końca to Pokaż całość