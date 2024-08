emerytury zależą od wysokości zgromadzoncyh składek

To też jest mylne przekonanie. Emerytury zależą wyłącznie od woli politycznej rządzących i budżetu. Jeśli rząd się uprze to zmieni prawo i co im zrobisz. Jak nie będzie pieniędzy to nie będzie - i co im zrobisz?Ludzie naprawdę myślą, że jak obecnie im coś ZUS wylicza to jest to prawda czy