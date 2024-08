"Zastaw się, postaw się" To powiedzenie w Polsce nie wzięło się z nikąd. Typowego Polaka charakteryzuje brak sensownego pragmatyzmu. Woli sie zadłużyć na 800k by móc mieszkać w 40m2 kurniku developerskim. Coś co nigdy by typowemu niemcu nie przyszło do głowy. Przypominam o tym, że niemiecka telewizja przyjechała do PL kiedyś robić dokument o kurnikach i polakach w nich mieszkających bo nie mogli uwierzyć że ktoś się godzi na takie warunki mieszkaniowe Pokaż całość