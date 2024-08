Co prawda obywatel musi zużyć dzień urlopu aby coś załatwić w urzędzie ale za to jak już ten dzień urlopu zużyje to nic nie załatwi bo urzędnicy dostali jeden dzień dodatkowy za friko.

Ma to sens.



Jeśli już chcą ogłaszać wolne to niech urzędników kosztuje to jeden dzień z puli urlopowej tak jak wszystkich innych. No ale w sumie najlepiej się rozdaje nie swoje pieniądze.