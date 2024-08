Wielce uciśnione elgebiety. Sponsorzy od googli do bmw i coca coli. Miliardy na propagandę. Kwik od rana do nocy w internecie, radiu i tv. Chodzą po ulicach ubrani w szmaty w kolorach lgbt. A mimo to nadal są uciśnieni. Jakie to jest płytkie i żałosne.