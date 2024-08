500+ od początku był programem pro-PiS, dzietność to był tylko pretekst żeby go przepchnąć

Ja to wiem, ty to wiesz i sporo ludzi też o tym trąbiło w 2015(?). Ale jakbyś przeprowadził ankietę wśród społeczeństwa, to opinie byłby bardzo różne. Nie bez przyczyny elektorat PiS'u często powtarzał 'dzieciom dali'. I to jest kwestia kulturowa, która wpaja ludziom prawdopodobnie błędne myślenie: indywidualne bogactwo sprzyja dzietności i poprawia demografię.