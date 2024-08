Co to znaczy trudna sytuacja? Siedzę na rynku nieruchomości, kupno, sprzedaż rynek wtórny, pierwotny. Jedyne co widzę to stagnacja bo ludzie czekają na więcej rozdawnictwa. Większość cen z Internetu nijak ma się do rzeczywistości, ludzie czekają z kredytami i zakupem. Jak ktoś sprzedaje to mało kto się odzywa, a mieszkania wiszą już od miesięcy, zresztą każdy klient ogląda z lupą, bądź bierze rzeczoznawcę z marszu.