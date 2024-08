Sądzę, że oczekiwania co do Kredytu 0% są ogromne. W kolejce u lekarza słyszałem, jak facet odbierał telefon i przekonywał kogoś, że spokojnie spokojnie - zaraz kredyt wejdzie i będzie zajebiście. Ja Pani zaklepię mieszkanie. Trzeba trochę cierpliwości.

Wisienką na torcie było, gdy powiedział, że ma znajomości w rządzie i to musi wejść xD