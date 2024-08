Już dawno prawo powinno zostać dostosowane i uwzględnione również pod zwierzęta. Chciałbym tylko przypomnieć że w Polsce do dzisiaj jak chcesz komuś zrobić krzywdę i nie ponieść na to konsekwencji to możesz kupić sobie jakieś Pitbulla albo innego bydlaka tego typu i napuścić na ofiarę i jedynie co ci grozi to mandat 500zł. Powinno być również jasno opisane co to znaczy właściwy nadzór nad psem