Nic tak nie boli jak portfel konsumenta, nagle się da wziąć odpowiedzialność choć to żadne pocieszenie bo nie wiadomo co po tych 5 latach. Generalnie to i tak niesmak pozostał i użytkownicy w jakimś procencie uciekną po prostu do AMD. Gdzie te czasy że intel przetaktowany o prawie połowę działał latami bez czkawki. W pracy mam 2500K na 4.3Ghz z profilu pamięci xmp, w domu 8600K na 4.4Ghz ustawiony ręcznie i śmigają Pokaż całość