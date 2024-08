Abstrauąc całkowicie(!) od tej sytuacji, dla mnie to co najmniej dziwne że jak ktoś cię przytrzymuje to nie możesz się uwolonić od niego ¯\(ツ)/¯ wyobraźmy sobie przypadek że podłazi do cb osoba której się brzydzisz np. menel i łapie cię, przytrzymuje i drze japę że coś mu ukradłeś czy coś podobnego. Nie możesz się wyszamotać bo się uczepił łachów jak kleszcz. To normalne że dajesz mu w mordę aż puści bo przecież Pokaż całość