Od przejęcia większościowego pakietu akcji w upadającym Ruchu w listopadzie 2020 r. Orlen wyłożył na funkcjonowanie tej spółki łącznie ok. 950 mln zł — wynika z informacji, do których dotarł Business Insider Polska. Efekty tych inwestycji są co najmniej dalekie od oczekiwań.