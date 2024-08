jak zwykle idiokraci szukaja sposobów do tego żeby wyciągac pieniądze pod różnymi, co raz to nowszymi pomysłami. Ten naród już jest tak zniewolony i dociśnięty, że dziwię się iż ktokolwiek tu jeszcze chce mieszkać, no chyba tylko ci, co maja naturę niewolnika( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )