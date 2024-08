Pokaż całość

To ty nie rozumiesz prawaku! A ogólnie to uprawiasz mowę nienawiści i pyk, nie masz pieniędzy.Pamiętajcie - największe tragedie w historii ludzkości byłby przeprowadzane w imię aparatu państwowego. Dlatego ostateczną formą wolnego człowieka jest posiadanie broni, która można się bronić. W Polsce niestety jesteśmy przyzwyczajeni do bycia #!$%@? przez zagraniczne aparaty państwowe jak i przez swój. Dlatego nigdy nie ma u nas protestów. Mentalnie jeszcze nie wyszliśmy jeszcze