Banderowiec to powinien zostać wydalony z naszego kraju.

I ewentualnie przyjęty powrotem, gdy ofiary wołynia zostaną godnie pochowane i upamiętnione. A Polacy przeproszeni.

Jeszcze dodatkowo, gdyby ukraińcy się ociągali, to zagroziłbym wsparciem Rosji w ich konflikcie.

No, ale to trzeba by władz propolskich, a nie uśmiechniętych, którzy myślą, że miłymi słowami wszystko załatwią.