To co zrobiła tvp zawieszając Babiarza to forma cenzury. A ta jest niestety (dla tvp) w Polsce zakazana.



Dziennikarz skomentował zdarzenie (piosenka Imagine) dodając fakt (manifest komunistyczny - źródło: autor utworu) i własną, jednowyrazową opinię ("niestety").



I za to jedno, zwykłe słowo, które nie jest ani wulgarne ani nie nawołuje do agresji, nikogo nie znieważa ani nie obraża został ukarany i prewencyjnie ocenzurowany.