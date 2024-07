Jeśli ktoś odniósł wrażenie, że olimpijski show zamienia się w gejowski performance z klubu nocnego to nie pomylił się w odczuciach trudno by było inaczej, jeśli spojrzy się na to, kogo wybrano na reżysera imprezy. Thomas Jolly urodził się w Normandii, zaś jego kariera teatralna, jako reżysera..