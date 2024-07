Takie pieprzenie ten artykuł. To, co się dzieje jest wynikiem polityki. Tego nie przeskoczysz, zmiany muszą trwać. Wsparcie Ukrainy rośnie nieprzerwanie mimo problemów. Niemcy i Węgry przeszkadzają jak mogą a mimo to Ukraina się broni nadal, i zaraz F16 będą bronić Ukraińskiego nieba.



Jest jak jest, zachód balansuję, żeby wspierać Ukraine, ale ponieść jak najmniejsze koszta gospodarcze. Gdyby nagle zjechał poziom życia na zachodzie znacznie w dół ludzie by pewnie stwierdzili #!$%@? Ukrainę, po co nam to xd



Więc 3s

Spokój Pokaż całość