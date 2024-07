Czyli:



1. ukraina zmierza do rozmów pokojowych z kacapią - Kułeba w Chinach, strach co Trump odwali jak dojdzie do władzy czy tam Harris

2. więc trzeba się bawić dalej? czyli kolejne covidy

3. nosz urwa ile można? ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ ) przecież sam cyrk "odbudowy" ukrainy będzie trwał latami, a tu jeszcze covidus.