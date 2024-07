Bo to nie jest kraj dla młodych ludzi. Gówniane zarobki, kosmiczne ceny, złodziejskie kredyty, mieszkanie nie do zdobycia. I nie mówię już nawet o mieszkaniu na własność, bo wynajem jest tak samo drogi jak kupno. Za to państwo pompuje pieniądze w starych dziadów, którzy żyją jak pączki w maśle i w kler, który jest nafutrowany jak tuczna świnia. Tylko że emeryci nie narobią dzieci.