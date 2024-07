Można sobie smieszkować ale w policji co raz mniej osób chce służyć - brak odpowiednich plac, brak szkoleń, brak wyposażenia po wejściu do formacji zniechęca i coraz więcej ludzi odchodzi co mają 3 lata służby i mniej. Przy tym napływie imigrantow i malejącej liczbie wyszkolonych funkcjonariuszy zrobi z nas kolejną Szwecję. W interesie każdego powinno być odpowiednie finansowanie tej formacji żeby ktoś jednak potrafił zatrzymać i przeciwdziałać przestępczości napływowych.