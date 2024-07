Mam 41 lat, sam swiety nie bylem 20 lat temu za kolkiem. Zdrzalo sie wyprzedzac na 3go czy przekraczac predkosc. Ale czegos takiego w zyciu nawet jako 20 latek bym nie zrobil, bo to już wręcz czyn przestępczy. Zaden mandat czy zabranie PJ, za to powinni go wsadzic do pierdla na 3 lata. To jest dosłownie usilowanie zabójstwa. Przy V 160+ przeciskać się na żyletki między autami to skrajna nieodpowiedzialność i bezmyślność