Gdyby to była prawda, co do czego mam wątpliwości, to i tak dowiemy się że:

1. Klocki hamulcowe i pył z opon powodują szkodliwą niską emisję.

2. To nieodpowiedzialne dawać ludziom szybko poruszający się dwutonowy obiekt.

3. Koszt wytworzenia auta to i tak obciążenie dla klimata, choćby za wytworzenie elektroniki czy pozyskiwanie surowców.

4. Auta powodują korki, a na ulicach winny być kawiarnie dla sojaków.

5. Bydło nie powinno się zbytnio przemieszczać.