No i patrz Stasiu, ledwo ten Tusek wrócił a już kasy zaczyna brakować. Jak był Kaczyński to na wszystko starczało! ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) A tak poważnie to popieram. Tak dla wspierania normalnych rodzin, nie dla sypania kasy leniwym patusom dzieciorobom.