Rant = JEŻELI WEJDZIE JAKIKOLWIEK 2% czy 0% TO JAKO OSOBA MŁODA ZRADYKALIZUJE SIĘ DO TEGO STOPNIA, ŻE BĘDĘ ŚPIEWAĆ TYM CIULOM MARSYLIANKĘ I INNE PIEŚNI REWOLUCJI FRANCUSKIEJ. /Rant



Obserwujemy spadek popytu, ponieważ ceny mieszkań to bańka spekulacyjna i są kompletnie odrealnione w stosunku do możliwości zarobkowych. Mediana krajowa (najczęściej otrzymywana wypłata) to ok. 4200 na rękę. W rok jest to lekko ponad 50 tysięcy. Na średnie mieszkanie Polak będzie musiał odkładać 12 lat, zakładając brak JAKICHKOLWIEK wydatków. Przy odkładaniu POŁOWY pensji będą to 24 lata. Żadne rezydencje, zwyczajne m4. 60m2, zakładając średni koszt stanu deweloperskiego na pół miliona plus wykończenie 100 tysięcy.



Dla porównania w latach 80-90 boomer w USA na średnie mieszkanie, zakładając brak jakichkolwiek wydatków, zbierał 3 lata. Pomimo ogromnego wzrostu produktywności nie podążają za nim wynagrodzenia.



