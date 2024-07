Spółdzielnie to raczysko przeokrutne, pamiętam jak dziadek mój, gdy byłem łebek, próbował ten układ rozbić. Nie dość, że ni #!$%@? się dało zrobić (bo przecież po co zmieniać istniejący układ, to jedyni specjaliści w okolicy 20 km i AKURAT byli w tej spółdzielni), to jeszcze potem zaczęły się #!$%@? urzędowe o jakieś rzeczy, które inni mogli, a dziadek niby nie. Taka banda #!$%@?ów komuchów.