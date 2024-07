I fascynaci zbrodni z przed lat tam bardzo chętnie jeżdżą, ba, można nawet przenocować w tym samym pokoju, w którym zabili siostrę ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) mimo, że wszystko tam wymienili, to można się zorientować po ukladzie drzwi - okna gdzie to sie wydarzyło. Co ciekawe istnieją ludzie, którzy jeżdżą po różnych miejscach zbrodni, sladami morderców, i jest to dość oryginalny motyw turystyczny.