to by trzeba było ogłosić, że Polska uznaje atak na granicę jako agresję ze strony Białorusi i zacząć gromadzić wojska na granicy z zamiarem aneksji Białorusi. Oczywiście tylko blefując, ale ani baćka ani putler pewni by nie byli jak to się skończy i musieli by coś zrobić, ot chociażby przerzucić wojska z Ukrainy. Tylko do tego trzeba mieć klasę polityczną, która ma jakiś plan na przyszłość Polski i potrafi podejmować trudne decyzje, Pokaż całość