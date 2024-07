Nie wiem nie znam się ale miałem Rometa Orkan 1M . Dno, wodorosty i tona mułu. Choć rama faktycznie ok.

Reszta to chińskie odpady produkcyjne.



Przesiadłem się na Krossa Esprit 3.1 i to jest przepaść jakościowa między tymi rowerami.

Kross był 300 zł droższy ale kupiony 4 lata po Romecie.



Nie Pokaż całość