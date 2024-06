No a teraz wyobraźmy sobie odwrotną sytuację, że na festiwal mogą wejść tylko mężczyźni, a kobiety muszą czekać przed bramą aż jakiś samiec łaskawie je wprowadzi do środka. I niech się baby dobrze wylaszczą, bo brzydkiej żaden może nie chcieć wprowadzać.

Kwik mediów byłby taki, że prokuratura jeszcze tego samego dnia by w podskokach wszczynała śledztwo do jakich to licznych naruszeń prawa doszło. :-/