A może by tak zabrać socjale, hmm? Ludzie od razu się znajdą.

I mówię o wszystkich nie tylko 800+, węglowe, prądowe, czynszowe, wyprawki, od zdarzeń losowych, i do tego zakazać wszystkim fundacją pomagać takim ludziom, bo paczka, pck, tylko utwierdzają ich w niepracowaniu. I "dobrych" ludzie batować za chęć pomagania takim pasożytom.

Co innego jak pracuje ale brakuje, to niech pomagają.



Pracowałem kiedyś w fabryce, która znajdowała się w top 5 obszarów Pokaż całość