To nawet nie jest zwykły rower tylko elektryk. Bliżej temu do motoroweru niż do zwykłego roweru.



Pacan jeździ jakby żadne przepisy go nie obowiązywały, ale to tylko jeden zarzut.

On ostro zapieprza po tych ścieżkach i ruchliwych miejscach. Nawet, gdy akurat nie łamie przepisów, to zachowuje się co najmniej bardzo niebezpiecznie.