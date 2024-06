Prorosyjskie organizacje to przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia i NGO, które szmuglują migrantów przez granicę, ludzie którzy niszczyli ogrodzenia graniczne, którzy robią dywersję na pasie granicznym oraz w mediach szkalują Straż Graniczną i wojsko. Szukanie jakichś "matrioszek" pośród jakichś randomowych performerów, co to robią oficjalnie programy satyryczno-polityczne to zawracanie d. i odwracanie uwagi od problemu lewactwa, opłacanego z zagranicznych pieniędzy, które robi sabotaż i dywersję na tyłach.