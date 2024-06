Kto był w Stanach, ten się w cyrku nie śmieje. Nigdy nie zapomnę, jak w Los Angeles pod sklepem podbiegła do mnie czarnoskóra owinięta w prześcieradle, wydarła do mnie ryja "koniec jest bliski!" i pobiegła sobie dalej. To było ponad pięć lat temu, więc chyba jednak aż tak bliski nie był.