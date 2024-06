System jest jakiś trefny. Tyrasz w robo plus dojazdy to ponad połowa dnia nie licząc czasu na spanie. Nawet dobrze odpocząć dobrze nie ma kiedy. Jeśli dodamy do tego zupełny brak kultury pracy w naszych rodzimych firmach, gdzie zarządzanie wiecznym kryzysem jest dniem powszednim, to jak można się dziwić, że ludzie nie widzą sensu w takim wyścigu? I to jeszcze za żenujące pieniądze.