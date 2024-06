Ależ to jest słaba manipulacja. Wyraźnie widać nawet z załączonej grafiki, że zyski są porównywalne do wyników za II i III kwartał 2023. Więc dziennikarz raczej powinien się zastanowić co takiego się stało w II kwartale 2023, że zyski wyraźnie spadły w porównaniu do poprzednich lat. A już w szczególności - co się stało w IV kwartale 2023, że były straty. Tymczasem dokonał porównania rok do roku, co pozwoliło mu na postawienie Pokaż całość