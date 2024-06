I dziękujmy za ten piękny okres, który trwa i naszej obecności w NATO, bo gdyby doszło do wojny, to u nas takie akcje też by się zdarzały. Jeśli ktokolwiek myśli, że nasza armia działałby tak jak amerykańska, to grubo by się pomylił.



Amerykanie będąc na innym kontynencie potrafili sobie zabrać tam klimatyzację. U nas żołnierze na własnej granicy muszą zbijać sobie szałasy xd