Przecież to prawda Usa sponsorowało Nazistów. Uprawiali politykę bait and bleed, a Anglia wciągnęła nas do wojny żeby dać sobie czas bo nie byli w ogóle przygotowani do wojny stąd ich żałosna polityka zagraniczna względem Niemiec np pozwolili im bezkarnie zająć Austrie i Czechy. Kupowali sobie czas takimi krajami jak Polska czy Jugosławia.