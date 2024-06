W sumie pouczające. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kas(i)ę. Gonciarz był, jaki był i wiele rzeczy można mu zarzucić. Ale to, co robi teraz, jest ważne. Sam dostał w mordę od środowiska, które bronił i go to otrzeźwiło mocno. Nie on pierwszy i pewnie nie ostatni. Wyciągnijmy lekcję z jego błędów, żeby nie popełnić własnych.



Szanujmy się chłopy!