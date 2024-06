Własnie sobie tak pomyślałem że upadek i powstawanie nowych firm to normalny cykl, prowadzący do rozwoju, automatyzacji, lepiej płatnych miejsc pracy, lepszej organizacji, natomiast przyjmowanie imigrantów zaburza ten cykl pozwalając firmą tkwić w jakże polskim modelu biznesowym, czyli jedyne co mamy to tania siła robocza