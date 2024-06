Tak się głupio składa że piłem wódkę ze strażakiem spod Buczy.Kacapy miały dokładne listy kto gdzie mieszka,gdzie mieszka jego siostra,matka, brat.

Szli i zabijali pod listę.

Ale ktoś im tę listę dał.

Pozatym to nie byli etniczni rosjanie ale małe czarne skośnookie skurywysynki.

Pamietam opowieść jak kradli wężer ze starży pożarnej i wiesz komendat straży jak to komendat wyszedł i zaczą ich #!$%@?... komuch wyją pistolet i go zabił.