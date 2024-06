Znowu to samo: "artykuł jest debilny i szkaluje, dlatego dodam go na wykop by nabić im jeszcze więcej wyświetleń". Myślicie, że właściciele onetu przejmują się komentarzami na wykopie? Mają to totalnie w dupie. Patrzą na ilość wyświetleń które im jeszcze za darmochę nabijacie. Widząc duze staty napiszą niedługo kolejny, kolejny i kolejny... Zakop.