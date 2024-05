Nic w tym dziwnego. Dziwne jest jednak to, że:



* prezes ząbki sobie zrobił z firmowych pieniędzy

* zgubił 1.6 miliarda na rzecz Hamasu, ignorując przy tym ostrzeżenia służb

* sprzedał za bezcen Lotos

* zatrudniał kogokolwiek, byle by byli znajomymi królika, bo przeciez "przyjdą trudne czasy"

* sterował cenami paliw przez co naraził spółkę giełdową na straty

* wiedząc, ze wylatuje jeszcze zafundował sobie wycieczkę na F1 za pieniądze akcjonariuszy

